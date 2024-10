VIDEO: Nejlepší čas říct si o vyšší plat už pominul, řekl Bartoň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejlepší čas říct si o vyšší plat už pominul, řekl Bartoň

Růst průměrné mzdy, jak ji počítají statistici, nevzniká tak, že by dost zaměstnanců dostalo přidáno. Největší část toho nárůstu připadá na ty, kdo si najdou novou, výrazně lépe placenou práci. V pořadu Co na to vaše peněženka portálu CNN Prima News to uvedl analytik Petr Bartoň.

video: CNN Prima News