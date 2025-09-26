Je to typický příklad korupce, říká státní zástupce Borgula
26. 9. 2025 14:44 Domácí
V případu kolem korupce na pražském magistrátu se novinářům vyjádřil také státní zástupce Adam Borgula. Hlubuček ve čtvrtek svou vinu zapíral. „Nikdy jsem se vědomě neúčastnil žádné trestné činnosti. Nikdy jsme si nerozdělovali žádné úkoly s lidmi, kteří jsou uvedeni v obžalobě,“ řekl rázně před soudem.
02:45
Je to typický příklad korupce, říká státní zástupce Borgula
Domácí26. 9. 2025 14:44
02:19
Útoky nožem v pražské MHD. Policisté ošetřili dva pobodané
Krimi26. 9. 2025 14:34
00:41
Řidič Jawy se snažil na lesní cestě setřást policisty, sám jízdu nezvládl
Krimi26. 9. 2025 13:58
00:37
„Borat“ si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku
Společnost26. 9. 2025 12:30
00:54
Erdogan musel čekat na chodníku. V New Yorku ho zastavila kolona Donalda Trumpa
Zahraniční26. 9. 2025 12:24
00:53
Trump přivítal Erdogana v Bílém domě. Jednání se zaměří na spolupráci a krizi v Gaze
Zahraniční26. 9. 2025 12:24
00:58
„Bába pod kořenem“ radí, komu dát hlas ve volbách
Domácí26. 9. 2025 12:20
00:37
Zloděj v Ostravě marně zkoušel novou fintu
Krimi26. 9. 2025 12:18
00:17
V Týništi nad Orlicí budují nový most
Domácí26. 9. 2025 12:12
00:35
Zásahová jednotka zaskočila vařiče pervitinu v chatce
Krimi26. 9. 2025 11:58
00:13
Policejní pyrotechnici zasahují při nálezu víc jak 750 kg munice
Krimi26. 9. 2025 11:40
00:46
Nike a značka Kim Kardashian představily první kolekci
Zahraniční26. 9. 2025 11:40
00:28
Cyklista naboural do auta, vynadal řidičce a ujel
Krimi26. 9. 2025 10:48
46:45
Móda je dnes v chaosu, věřím v návrat elegance, říká návrhář Ťapťuch
Rozstřel26. 9. 2025 10:00
00:47
Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá
Domácí26. 9. 2025 9:38
01:01
Z brownfieldu se může stát nová rezidenční čtvrť
Domácí26. 9. 2025 9:28
00:32