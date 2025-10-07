SPD chce do nové vlády vyslat experty, Motoristé svoje politiky, oznámil Babiš

Domácí
Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš ve videu na svém Instagramu prohlásil, že SPD chce do nové vlády nominovat experty, Motoristé zase svoje politiky. „S Motoristy a SPD máme 108, takže jednáme o společné vládě,“ předeslal Babiš možnou budoucí koalici. Filip Turek prohlásil, že post ministra zahraničí pro něj vypadá pravděpodobně.
video: Facebook / Andrej Babiš
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:39

Ústecké moderátorky mají ochranku
Sport
7. 10. 2025 13:32
00:45

Auto s řidičem se zřítilo z dálnice
Zahraniční
7. 10. 2025 12:54
01:00

Nobelovou cenou za fyziku byli oceněni vědci za kvantovou mechaniku
Zahraniční
7. 10. 2025 12:54
00:38

Lopezová a Affleck po rozvodu opět spolu. Bok po boku zazářili na premiéře filmu
Společnost
7. 10. 2025 12:40
02:32

SPD chce do nové vlády vyslat experty, Motoristé svoje politiky, oznámil Babiš
Domácí
7. 10. 2025 12:06
00:45

Vyděšená babička volala záchranáře kvůli bezvědomí vnuka
Krimi
7. 10. 2025 11:32
01:25

Školákům nadával feťák, učitelce pomohl popelář
Krimi
7. 10. 2025 11:06
38:50

Oklepu se a jedu dál. Jinak to neumím, říká Anna K o těžkých životních momentech
Rozstřel
7. 10. 2025 11:00
27:04

My máme Jůheláky a Palestinci „včelku“ antisemitku, říká zpravodajka v Izraeli
Rozstřel
7. 10. 2025 10:00
01:51

Ukrajinci dohnali ruský systém Buk, odpálili mu dron na střeše
Zahraniční
7. 10. 2025 9:46
01:38

Rusové zkoumali dron ukrytý na jejich raketovém systému. Následně explodoval
Zahraniční
7. 10. 2025 9:46
02:11

Zatím Willík řádí, ale nemoc mu ničí svaly. Rodina shání peníze na genovou terapii
Domácí
7. 10. 2025 9:26
00:26

Jičín chce přestěhovat výdejní boxy na vhodnější místa
Domácí
7. 10. 2025 8:50
00:33

V Kalifornii se zřítil vrtulník zdravotní služby, jako zázrakem všichni přežili
Zahraniční
7. 10. 2025 7:30
00:32

Židle Mynt od Erwana Bouroulleca
Zahraniční
7. 10. 2025 5:16
02:25

Jak připravit ovocným stromkům nadupaný start i týdny před výsadbou
Lifestyle
7. 10. 2025 0:06
02:31

V Locarnu zůstalo Československo v předpokoji Evropy
Technika
7. 10. 2025 0:06
00:37

Podívejte se do útrob Porsche 911 GTS s hybridizovaným pohonem
Technika
7. 10. 2025 0:06
01:50

911 T je řidičská nirvána: nejryzejší porsche je to s manuálem
Technika
7. 10. 2025 0:06
05:29

Jsem rád, když tomu mohu dát všechno, řekl Procházka po příletu do Prahy
Sport
6. 10. 2025 20:04

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.