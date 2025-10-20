Jak se rodí vládní program: finance, obrana a průmysl za den, spokojeno je ANO i SPD
20. 10. 2025 18:46 Domácí
Ve Sněmovně v pondělí pokračovalo vyjednávání ANO, SPD a Motoristů o programu vlády. Prvním tématem byly finance, poté se zástupci začali zabývat průmyslem a hospodářstvím. Den zakončili obranou. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po druhé části uvedl, že má z debaty zatím dobrý pocit. Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že je spokojený s prosazováním programových priorit jeho hnutí.
