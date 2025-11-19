Končící vláda jednala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Domácí
Ministerstva školství, spravedlnosti, zemědělství a sociálních věcí dostanou na mandatorní výdaje od ostatních peníze do konce listopadu, řekl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Vláda měla schvalovat rozpočtové opatření, které by dofinancovalo regionální školství na letošní rok částkou asi 3,7 miliardy korun.
