Vláda České republiky vyrazila na šesté výjezdní zasedání do regionů - tentokrát do Pardubického kraje a na Vysočině. To dnes hostí Stará radnice v Havlíčkově Brodě.

video: iDNES.tv