Jednání zastupitelstva o problémové ubytovně bylo emotivní
13. 3. 2026 11:52 Domácí
Koupili za šest milionů, teď chtějí po obci třicet. Návrh majitelů problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde minulý týden došlo k tragédii, po které zemřelo malé dítě, vyvolal mezi místními pobouření. Pro obec je suma neakceptovatelná. Provozovatel řekl, že pokud úřad nekývne, ubytovna tam bude dál. Slíbil ale, že na nájemníky dohlédne. Lidé mu nevěří. Tvrdí, že už jsou ze soužití zoufalí.
01:21
00:31
