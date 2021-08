VIDEO: Jeřáb odstranil stoletý most v Horšovském Týnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeřáb odstranil stoletý most v Horšovském Týnu

Přes sto let sloužil most přes řeku Radbuzu v Horšovském Týnu na Domažlicku. V posledních letech ale už byl na dnešní poměry úzký most v havarijním stavu. Specialisté ho rozdělili na dva díly, které v sobotu těžký jeřáb vyzvedl z pilířů a přes střechy domů je usadil na návěsy kamiony, které je odvezly do skladu. Začátkem nového týdny bude stejný jeřáb usazovat na kamenné pilíře 10 nových profilů, které vytvoří základ nového mostu.

video: iDNES.tv