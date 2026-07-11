Jeskyňáři na pár dní v roce odemykají skrytý fluoritový důl
11. 7. 2026 16:52 Domácí
Stěny hrající odstíny mléčné, žluté i hluboké fialové barvy, které desítky let znali pod Děčínským Sněžníkem jen horníci, mohou nyní obdivovat turisté. Jeskyňáři letos bývalý fluoritový důl zpřístupní na pouhých šest dní zhruba pro 300 návštěvníků. První zájemci do podzemních hlubin sestoupili ve čtvrtek.
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