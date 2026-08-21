„Ještě jednou uvidíme mobil a nejste řidič,“ Policie na motorce řádí na D2
21. 8. 2026 13:26 Domácí
Kamera na helmě dálničního policisty zachytila řidiče, kteří se při jízdě po D2 věnovali mobilním telefonům místo provozu před sebou. Policie nyní záběry zveřejnila jako varování před nepozorností za volantem.
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Petr Čech
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„Ještě jednou uvidíme mobil a nejste řidič,“ Policie na motorce řádí na D2
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