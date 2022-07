VIDEO: Jestli mě odsoudí, namotivuje mě to pokračovat v politice, říká Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud by došel soud k závěru, že je Andrej Babiš v kauze Čapí hnízdo vinný, pro bývalého premiéra by to byla motivace pokračovat v politice. Babiš to řekl v pořadu 360° CNN Prima News. Předsedu hnutí ANO soud ohledně kauzy čeká 12. září.

video: CNN Prima News