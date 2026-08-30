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Jičín buduje odpočinkovou zónu u Cidliny (červenec 2026)

Domácí
Ještě nedávno tu byla louka. Dvanáctihektarová plocha v Jičíně u břehů řeky Cidliny se však proměnila ve velké staveniště. Ve zdejší části Nové Město vzniká jeden z největších veřejných parků ve východních Čechách. Kromě páteřní cyklostezky nabídne sáňkovací kopec, skatepark a pumptrack.
video: iDNES.tv
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