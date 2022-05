VIDEO: Jičín zvažuje přejmenovat ulici Ruskou a M. Koněva Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jičín zvažuje přejmenovat ulici Ruskou a M. Koněva

Vášně vyvolala anketa radnice v Jičíně, zda by město mělo přejmenovat ulice Ruskou a Maršála Koněva. Někteří obyvatelé by raději viděli opravené chodníky, jiní by s přejmenováním neváhali. Usedlíci i firmy z obou ulic se do hlasování mohou zapojit do 13. května.

video: iDNES.tv