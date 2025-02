VIDEO: Jihem Vysočiny vede křížová cesta popsaná esperantem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jihem Vysočiny vede křížová cesta popsaná esperantem

Je to jistá zajímavost, až by se dalo říct kuriozita. Podle dostupných údajů však zřejmě jediná v Evropě a dost možná i na světě. Mezi Žirovnicí a Počátkami na jihu Pelhřimovska vede už skoro pět let křížová cesta. Nově je však popsaná v umělém mezinárodním jazyce, esperantu.

video: iDNES.tv