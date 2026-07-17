Ucpaná Jihlava dočasně otevřela Masarykovo náměstí
17. 7. 2026 15:22 Domácí
Aby rozkopaná Jihlava ulevila kritické dopravní situaci a popojíždějícím kolonám, které komplikují i městskou hromadnou dopravu, rozhodla se na několik dní mimořádně otevřít průjezd přes Masarykovo náměstí.
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Ucpaná Jihlava dočasně otevřela Masarykovo náměstí
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