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Jihlava otevřela park u Horácké arény

Domácí
Jihlavské Smetanovy sady se po rozsáhlé rekonstrukci znovu zpřístupnily veřejnosti. Stalo se tak osm měsíců po otevření sousední Horácké arény. Sady ale stále nejsou přístupné zcela volně. Zatím je vstup zakázaný na čerstvě vyseté trávníky. A tak tomu ještě nějakou dobu zůstane.
video: iDNES.tv
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