Jihlavští pejskaři učí své čtyřnohé parťáky chodit v centru města na pisoár
23. 10. 2026 11:00 Domácí
Může to znít bizarně, nicméně zkušenosti z jiných měst jsou optimistické… Jihlava představila nový způsob udržování veřejného prostoru v čistotě. Na vybraných místech se objevily psí pisoáry, které mají využít přirozeného chování psů. Jednoduše, aby chlupáči značkovali místo fasád domů a památek speciální betonový patník.
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Jihlavští pejskaři učí své čtyřnohé parťáky chodit v centru města na pisoár
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