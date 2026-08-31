Jihlava za 88 milionů korun zrekonstruovala krytý bazén
31. 8. 2026 15:16 Domácí
Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů korun. Podle primátora Jihlavy Petra Ryšky (ODS) byla nezbytná. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti začne sportoviště s bazénem se šesti plaveckými drahami i menším dětským bazénem sloužit v úterý.
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