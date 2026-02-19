Jihlava zavře třídu Legionářů. K novému terminálu budou trolejbusy kličkovat

Domácí
Klíčová spojnice mezi centrem Jihlavy a novým terminálem se na několik měsíců zcela uzavře. Plány na částečný průjezd třídou Legionářů padly kvůli komplikované opravě kanalizace uprostřed vozovky. Situaci navíc vyhrotí souběžná stavba soukromého parkovacího domu, která začne v těsném sousedství.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

Partneři na sebe upoutali pozornost, účty si vyřizovali v policejním areálu
Krimi
19. 2. 2026 15:36
01:13

Policie viní muže z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky
Krimi
19. 2. 2026 15:30
00:41

Policista v Ostravě dopadl kurýra podvodníků
Domácí
19. 2. 2026 15:24
03:54

Přijdeme s návrhem, který bude výrazně omezovat imunitu, řekl Rakušan
Domácí
19. 2. 2026 15:06
01:10

Běžkařům počasí nadělilo ještě pár dní k dobru
Domácí
19. 2. 2026 14:58
00:31

Romové se v Košicích rozloučili se svým králem, koně do průvodu přivezli z Česka
Zahraniční
19. 2. 2026 14:36
01:05

Policisté hledali v zimě a tmě ztraceného seniora, nemohl na nohy
Krimi
19. 2. 2026 14:32
01:56

Křišťálový lustr z hejnického chrámu po 170 letech opravují
Domácí
19. 2. 2026 14:02
00:46

Muž si zachránil život díky self-Heimlichovu manévru
Zahraniční
19. 2. 2026 13:16
00:31

Jihlava zavře třídu Legionářů. K novému terminálu budou trolejbusy kličkovat
Domácí
19. 2. 2026 13:06
01:34

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein
Technika
19. 2. 2026 12:58
01:24

Kriminalisté pátrají po muži podezřelého z devíti vloupání do hotelových pokojů
Krimi
19. 2. 2026 12:54
05:01

Kvůli poruchám vědomí neměl podle žalobkyně Coubal řídit. Cítil jsem se v pořádku, říká muž
Krimi
19. 2. 2026 12:38
03:58

Nejsem psychopat ani lhostejný člověk, dodnes jsem z nehody paralyzovaný, říká řidič, který srazil ženu s kočárkem
Krimi
19. 2. 2026 12:26
00:58

Firma Ray Service zažívá raketový růst
Domácí
19. 2. 2026 12:22
01:13

Dronové útoky v Súdánu zabily desítky civilistů, varuje OSN
Zahraniční
19. 2. 2026 11:30
01:06

Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol dostal doživotí
Zahraniční
19. 2. 2026 11:00
01:19

Kim Čong-un před stranickým sjezdem ukázal nové raketomety
Zahraniční
19. 2. 2026 10:54
00:47

Duchovní pozvracel tchajwanského prezidenta
Zahraniční
19. 2. 2026 10:36
02:04

Jsme taková „svatá trojice“, řekl Červený k tomu, jak povede životní prostředí
Domácí
19. 2. 2026 10:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.