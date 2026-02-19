Jihlava zavře třídu Legionářů. K novému terminálu budou trolejbusy kličkovat
19. 2. 2026 13:06 Domácí
Klíčová spojnice mezi centrem Jihlavy a novým terminálem se na několik měsíců zcela uzavře. Plány na částečný průjezd třídou Legionářů padly kvůli komplikované opravě kanalizace uprostřed vozovky. Situaci navíc vyhrotí souběžná stavba soukromého parkovacího domu, která začne v těsném sousedství.
