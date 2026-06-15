Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V jihlavské zoo se narodilo mládě pekari Wagnerova

Domácí
Jihlavská zoo hlásí další vzácný přírůstek do své zvířecí rodiny. Na konci května se tam narodilo mládě pekari Wagnerova. Rozšířilo tak skupinu, kterou mohou návštěvníci vidět v blízkosti pavilonu Hacienda Escondido. Ta v současnosti čítá 7 členů. Vědci přitom měli tento druh za dávno vyhynulý, říkají mu „živoucí fosílie“.
video: Zoo Jihlava
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:56

Ruský strategický bombardér Tu-22M3 se zřítil v Irkutské oblasti
Zahraniční
15. 6. 2026 16:26
00:53

Průzkumná štola pro tunel pod sídlištěm Vinohrady má už vyraženo 530 metrů
Domácí
15. 6. 2026 16:20
03:55

Vláda kývla na konec poplatků ČT a rozhlasu, chce jim dát méně peněz
Domácí
15. 6. 2026 16:04
00:42

Praha testuje v Lidické ulici LED značky. Mají zlepšit zásobování i průjezd tramvají
Domácí
15. 6. 2026 15:14
01:34

Evropa se mylně domnívá, že prohráváme, uvedl Lavrov
Zahraniční
15. 6. 2026 14:28
00:34

Za pětistovku si pronajali byt od postiženého muže
Domácí
15. 6. 2026 13:50
00:31

Liberecký dopravní uzel sevřela oprava mostů
Domácí
15. 6. 2026 13:48
00:25

Když umřu, moje rodina nedostane ani cent, řekl Oliver Tree před smrtí
Společnost
15. 6. 2026 13:06
01:20

Z Prahy odstartovala Runball Rally na Ibizu
Technika
15. 6. 2026 13:00
02:20

EU, Británie, Austrálie a Japonsko vítají dohodu mezi USA a Íránem
Zahraniční
15. 6. 2026 12:56
00:36

Tady nejste ve Wu-chanu! Svérázný prodejce v Olomouci baví zákazníky hláškami
Domácí
15. 6. 2026 12:50
00:35

Vládo, probuď se! Studenti demonstrují na podporu ČT a rozhlasu
Zahraniční
15. 6. 2026 12:00
01:30

V jihlavské zoo se narodilo mládě pekari Wagnerova
Domácí
15. 6. 2026 11:08
01:19

Gothic 1 Remake je konečně tady! Vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S
Zahraniční
15. 6. 2026 11:06
01:14

Odrazový bazén u památníku ve Washingtonu po natření na modro zezelenal
Zahraniční
15. 6. 2026 11:00
01:40

Hologramy, animace i nové exponáty. Život na tvrzi Bouda přibližují moderní technologie
Domácí
15. 6. 2026 10:10
30:44

Od jehovistů odešel ve 21 letech. Matka mě poslala na kárný výbor, říká spisovatel
Rozstřel
15. 6. 2026 10:00
00:28

Policisté vytáhli řidiče z hořícího vraku, na záchranu měli jen vteřiny
Domácí
15. 6. 2026 9:42
01:22

Český kouč Alexander Jakubov v Dallasu trénuje děti
Sport
15. 6. 2026 9:30
00:45

Nové toalety v centru Jihlavy: Otevřeno budou mít jen do osmi večer
Domácí
15. 6. 2026 9:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.