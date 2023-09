VIDEO: Jihlavský „Schönbrunn“ je vidět. Nikoli nadlouho Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jihlavský „Schönbrunn“ je vidět. Nikoli nadlouho

Stěží někoho napadlo, jak majestátný pohled se odkryje v jihlavských Smetanových sadech poté, co bourací stroje na haldy sutin rozebraly Horácký zimní stadion. Hle, to je přece Versailles. To je jihlavský Schönbrunn! To mě napadlo, když jsem se prvně díval přes ono nové a dočasné jihlavské Velké Nic – plochu, která bývala statným, druhdy slavným betonovým zimákem... kterážto stavba žel po celá desetiletí, jak se ukázalo, neblaze zakrývala onen jihlavský Schönbrunn, totiž průčelí pětiboké budovy jihlavské polytechniky, dříve sídlo pobočky Vysoké školy zemědělské, předtím Pedagogického institutu a předtím sídlo krajského soudu a věznice a též i ostudné popraviště za politických procesů 50. let.

video: iDNES.tv