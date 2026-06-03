V Jihlavě budou opravovat kompletní průtah městem
3. 6. 2026 6:54 Domácí
Řidiče v Jihlavě čekají během letních měsíců masivní dopravní komplikace. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) se chystá na kompletní rekonstrukci hlavního průtahu městem. Modernizace úseku dlouhého přesně 4,645 kilometru bude rozdělena do přibližně dvanácti etap a vyžádá si úplné uzavírky. Celá akce má skončit v říjnu.
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V Jihlavě budou opravovat kompletní průtah městem
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