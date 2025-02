VIDEO: Nejstarší lyžařský instruktor už téměř 50 let učí děti lyžovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jindřich Jarouš je patrně nejstarší lyžařský instruktor v Česku. 84 let, které oslavil letos v polovině února, mu však naprostá většina jeho svěřenců netipuje. Na sjezdovkách skiareálu Severák na Jablonecku učí lyžovat dospělé a především děti, které mu říkají strejda Jindra. Mnohé z nich jsou ve věku, kdy i on poprvé zapnul kožené řemínky dřevěných lyží a vyrazil na svah, který svým povrchem jen velmi vzdáleně připomínal dnešní nažehlené sjezdovky, o které se pan Jarouš svým dílem také zasloužil. Nedlouho po vojně se totiž v rámci povinných brigád lyžařského oddílu podílel na vzniku dnešní Skiarény Jizerky. Jen pár let po dokončení sjezdovek a vleků se pak v areálu Severák otevřela vůbec první lyžařská škola Jizerských hor, která si letos připomíná padesát let od svého vzniku. I u jejího založení asistoval tehdy 34letý lyžař Jindřich Jarouš.

video: iDnes.tv, Martin Chamer