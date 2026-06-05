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Sedm premiérů pochopilo, že takto se to nedá dělat, říká Vobořil

Domácí
Česko má nejnižší počet drogových úmrtí v EU a minimum uživatelů drog nakažených HIV. Neničte, co funguje, vyzval v pátek na tiskové konferenci ODS ve Sněmovně vládu bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. S Andrejem Babišem (ANO), který přesun protidrogové agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví spolu s vedoucí úřadu Tünde Barthou inicioval, chce ještě jednat.
video: PSP ČR
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