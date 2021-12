VIDEO: Opilý Ovčáček skončil v doprovodu policie v nemocnici. Prosím o odpuštění, řekl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček přiznal, že v pátek okolo třetí ráno byl za doprovodu policie opilý převezen do nemocnice. Ovčáček pro CNN Prima NEWS řekl: „Chci se všem omluvit – záchranářům, policistům i panu taxikáři – za to, co se stalo. Bylo to výjimečné selhání, kterého mi je nesmírně líto. Prosím o odpuštění.“

video: CNN Prima News