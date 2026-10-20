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Pospíšil navrhl, ať jsou kamery na jatkách všude, kde se pohybují živá zvířata

Domácí
Poslanec opoziční TOP 09, první místopředseda strany Jiří Pospíšil, ve Sněmovně navrhl, aby byly kamery na jatkách všude, kde se pohybují živá zvířata. Domnívá se, že by všechny záznamy mohla kontrolovat umělá inteligence. Poslanci jednají o změně zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou chce vládní koalice zvýšit tresty za týrání zvířat.
video: PSP ČR
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