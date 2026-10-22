Vůli vlády škrtat nevidím, řekl Pospíšil. Připomněl Kalouskovy kroky proti dluhům
22. 10. 2026 14:06 Domácí
Jiří Pospíšil /TOP 09/ řekl, že ho jako otce dítěte trápí, že rozpočtu chybí vize. Připomněl bývalého ministra financí a zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska, který se nebál dělat nepopulární kroky, aby se šetřilo a nezvyšovalo se zadlužení. „Vůli vlády škrtat nevidím,“ řekl ve Sněmovně.
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Vůli vlády škrtat nevidím, řekl Pospíšil. Připomněl Kalouskovy kroky proti dluhům
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