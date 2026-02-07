Zacha? Smutný lidský příběh. Volali nám z Bostonu, že ho uvolnit nemohou, řekl Šlégr

Domácí
Od našeho zpravodaje v Itálii - Hokejová reprezentace na Pavla Zachu čekala, dokud mohla. V pátek ale zavolal Don Sweeney, generální manažer Boston Bruins, že první centr národního týmu do Milána nepojede. Zranění by ho na olympijských hrách nepustilo ani do jednoho zápasu. „Je to hlavně smutný lidský příběh,“ řekl generální manažer Jiří Šlégr v sobotu odpoledne v Miláně. Jako náhradník dorazí Filip Chlapík.
video: Robert Rampa, iDNES.cz
