Jírovcová: Dokud se nesáhne na dávky, budou si dělat, co chtějí

Lidé, kteří pobírají doplatek na bydlení i příspěvek na živobytí, by mohli přijít o jeho část, pokud opakovaně neplatí pokuty za vybrané přestupky. Úřady by jim z těchto dávek neuhrazené pokuty strhávaly. Předpokládá to návrh ODS, který Sněmovna projednávala ve druhém čtení.

