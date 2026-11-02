Riskantní jízda mezi vagóny metra skončila amputací chodidla. Mladík skončil v nemocnici
2. 11. 2026 18:22 Domácí
Dvaadvacetiletý muž utrpěl vážné zranění při nebezpečném pokusu o jízdu mezi vagóny metra. Strážníci ho našli ležet na nástupišti stanice Karlovo náměstí s amputovaným chodidlem a silným krvácením.
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Riskantní jízda mezi vagóny metra skončila amputací chodidla. Mladík skončil v nemocnici
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