Josef je na ulici 12 let, doufá v práci a ubytovnu

Ani v současných mrazech neplánuje čtyřiačtyřicetiletý bezdomovec Josef, že by odešel z boudy na okraji plzeňské Košutky. I když venku mrzne, uvnitř má příjemné teplo. Topí si v kamínkách, která si vyrobil ze soudku od psího žrádla. „Takhle jsem dopadl po rozvodu. Měl jsme problémy s alimenty a skončil na ulici. Byl jsem už v hodně městech, třeba v Praze nebo v Domažlicích, ale tady v Plzni je to nejlepší,“ říká muž původem ze středních Čech, který takhle žije podle svých slov 12 let

video: iDNES.tv