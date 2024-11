VIDEO: Před námi není menší cíl než vybudování české CDU, věřil Lux Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Východočeský rodák Josef Lux patřil k nejvýraznějším postavám české politiky 90. let. Jako předseda KDU-ČSL svou stranu dovedl do Sněmovny i do vlády, lidovci byli často pověstným "jazýčkem na vahách". V roce 1998 ale u něj lékaři zjistili leukémii a Lux se z politiky stáhl. V září 1999 se v USA podrobil transplantaci kostní dřeně a 22. listopadu 1999 zemřel na komplikace způsobené zápalem plic.

video: KDU-ČSL