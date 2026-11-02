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Dostat se odsud bylo téměř nemožné. Josef Mašín vzpomínal na útěk z Československa

Domácí
Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře odbojář Josef Mašín, syn hrdiny protinacistického odboje Josefa Mašína staršího. Byl to poslední žijící člen odbojové skupiny, která se v padesátých letech minulého století vzepřela komunistickému režimu v Československu a prostřílela se na Západ. S jeho odchodem definitivně končí příběh tří mužů, jejichž dramatický útěk přes východní Německo dodnes rozděluje českou společnost na nesmiřitelné tábory.
video: Show Jana Krause
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