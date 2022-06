VIDEO: Středula: Pohrdavá vláda radí méně topit. Nevylučujeme protestní akce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Středula: Pohrdavá vláda radí méně topit. Nevylučujeme protestní akce

Vláda je sice připravena zvýšit platy ještě letos, ale ne o inflaci. Odborům se to nelíbí. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula označil kroky koalice za „pohrdavé“. Místo rad, jak by měli občané šetřit, by podle něj měl stát konat. V pořadu 360° tak nevyloučil protestní akce. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by si tyto peníze musel kabinet vybrat třeba na daních. Do vysílání CNN Prima NEWS nepřijal pozvání žádný z vládních politiků.

video: iDNES.tv