Jsme zvyklé improvizovat. Učitelky musely zabavit děti v prochladlé škole

Domácí
Halas více než čtyř stovek žáků se v běžné dny nese chodbami Základní školy Pionýrů v Sokolově. Kvůli výpadku dodávek tepla jich ale ve čtvrtek přišel jen zlomek, a to ještě pouze z přípravných, prvních, druhých a třetích tříd. Dvě desítky dětí mohly ve škole pobývat jen díky tomu, že radnice zajistila přímotopy.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:31

Emma Stone je oscarovou rekordmankou. Překonala i Meryl Streepovou
Společnost
5. 2. 2026 14:34
02:26

Rarita mezi obcemi. Mají stejný název, přestože leží v tomtéž okrese
Domácí
5. 2. 2026 14:26
00:32

Vrah babičky jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k orálnímu sexu, tvrdí muž
Krimi
5. 2. 2026 14:22
00:38

Tyto krásky budou za pár dní závodit na olympiádě
Lifestyle
5. 2. 2026 14:04
00:37

Plyšové Hele má po 45 letech nový hlas
Domácí
5. 2. 2026 14:00
01:27

Influencer Koleso se dohodl na trestu za vandalství a výtržnictví: 8 měsíců za mřížemi
Krimi
5. 2. 2026 13:26
01:02

Jsme zvyklé improvizovat. Učitelky musely zabavit děti v prochladlé škole
Domácí
5. 2. 2026 13:16
00:35

Inferno ve výtahu. Výbuch balónků ožehl tři lidi
Zahraniční
5. 2. 2026 12:58
03:29

Kvůli rozšíření D1 u Brna zbourali stavbaři během ledna čtyři mosty
Domácí
5. 2. 2026 12:32
01:04

Drifter na letišti mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu v Českém ráji
Krimi
5. 2. 2026 12:30
00:33

Na základní škole v Bohuslavicích panuje vyhrocená atmosféra
Domácí
5. 2. 2026 12:12
01:30

Jak se během 90 vteřin z hokejové arény stává tenisová
Domácí
5. 2. 2026 12:04
01:39

Podpora průmyslu a práce. Stovky odborářů se sešli v Ostravě
Domácí
5. 2. 2026 11:56
04:42

Vláda hazarduje s bezpečností země, říká Rakušan. Škrtla 21 miliard na obranu
Domácí
5. 2. 2026 11:56
01:22

Dlouhý dolet, chirurgická přesnost. V USA testují Rezavou dýku pro Ukrajinu
Zahraniční
5. 2. 2026 11:52
01:35

Melania Trumpová se v Bílém domě setkala s propuštěnými rukojmími Hamásu
Zahraniční
5. 2. 2026 10:46
00:40

Měl zákaz řízení. Vydával se proto za svého bratra
Krimi
5. 2. 2026 10:28
01:19

Nadšenci řádí ve Víru na ledové stěně
Domácí
5. 2. 2026 10:26
45:07

Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset
Rozstřel
5. 2. 2026 10:00
00:49

Policie hledá svědka incidentu v Horních Počernicích
Krimi
5. 2. 2026 9:44

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.