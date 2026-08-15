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Jubilejní desátý ročník má za sebou Sportovní park Pardubice

Domácí
Deset let, deset ročníků masové akce. Sportovní park Pardubice, který minulý týden ovládl park Na Špici, má za sebou jubilejní desátý ročník. Ten přinesl několik novinek, ale zároveň se držel osvědčených a fungujících věcí. Zpravodajský server iDNES.cz se za 10. ročníkem ohlíží v 10 bodech.
video: iDNES.tv
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