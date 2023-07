VIDEO: Mám na vás nabito, vždycky jste zneužíval funkci, pustil se Babiš do Jurečky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mám na vás nabito, vždycky jste zneužíval funkci, pustil se Babiš do Jurečky

Lídr ANO Andrej Babiš se pustil do ministra práce a sociálních věcí a předsedy lidovců Mariana Jurečky. Vadilo mu, že Jurečka mluvil o tom, že by se Babiš mohl spokojit s určitou výší zisků pro holding Agrofert. Babiš opáčil, že by rád viděl Jurečkovo majetkové přiznání, že má na něj nabito a že šéf lidovců vždy zneužíval funkci.

video: PSP ČR