Jurečka brzdí se zavíráním Úřadů práce. Místo 83 jich zruší pět desítek

Úřad práce zúží seznam poboček, které se chystá uzavřít. Místo původně plánovaných 83 jich bude asi pět desítek. Dál by měla zůstat zatím v provozu pracoviště v takzvaných obcích s rozšířenou působností, tedy ve větších místech. S rušením se počítá s v menších obcích. Po dnešním jednání s generálním ředitelem úřadu práce Danielem Krištofem to ČTK a České televizi řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Úřad práce začátkem listopadu oznámil, že se chystá postupně zrušit 83 svých poboček po Česku, tedy více než pětinu. Čtyři stovky jejich zaměstnanců se měly přesunout na větší pracoviště. Vedení úřadu to zdůvodnilo i zajištěním bezpečnosti.

video: ČTK