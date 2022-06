VIDEO: O příspěvek pět tisíc budou moci lidé žádat i na CzechPointech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci jednají o příspěvku pět tisíc korun na dítě do 18 let rodinám s hrubými příjmy do milionu korun. Výbor pro sociální výbor Sněmovny již dopoledne schválil vládní návrh beze změny. Dávkou chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v úvodu uvedl, že žádost bude možné podávat i přes CzechPoint.

video: PSP ČR