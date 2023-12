VIDEO: Minimální mzda by měla růst o 1600 Kč, řekl ministr Jurečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ve středu promluvil o růstu minimální a zaručené mzdy. Na pondělním jednání s odbory a zaměstnavateli nenašli aktéři shodu, o navýšení od ledna má tak rozhodnout vláda. Podle Jurečky je reálnější pomalejší růst. Do pěti let by měla dosáhnout na 45 % průměrné mzdy.

video: iDNES.tv