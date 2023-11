VIDEO: Jurečka představil konkrétní parametry budoucí důchodové reformy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jurečka představil konkrétní parametry budoucí důchodové reformy

Ministr Marian Jurečka představil podobu reformních změn systému penzí. Důchodový věk by se měl podle něj navázat na dobu dožití a stanoví se každý rok lidem, kterým bude 50 let. Penze by měla odpovídat 20 procentům mzdy. Podle prvotních předpokladů by změny měly začít platit od roku 2025.

video: iDNES.tv