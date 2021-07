VIDEO: Není to potrestání, je to narovnání, řekl Jurečka o snížení důchodů komunistickým funkcionářům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci se přou kvůli návrhu snížit důchody lidem, kteří byli oporou komunistického režimu. „Není to potrestání, je to narovnání nespravedlivé situace, kdy tito lidé z pozice prominentů měli výrazně vyšší vyměřovací základ,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka. „To, co se zavádí, má nádech neofašismu,“ protestoval místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

video: PSPČR