Jurečka vyzval Babiše, aby zveřejnil svůj projev na summitu NATO v Ankaře
14. 7. 2026 12:34 Domácí
Marian Jurečka vyzval ve Sněmovně premiéra Andreje Babiše, aby zveřejnil svůj projev na summitu NATO v Ankaře, se kterým tam vystoupil jako zástupce poslední z členských zemí.
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Jurečka vyzval Babiše, aby zveřejnil svůj projev na summitu NATO v Ankaře
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