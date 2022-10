VIDEO: Fraška ve Sněmovně. Poslanci se přetahovali o minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dopoledne poslanci ve Sněmovně licitovali, zda budou na příchod premiéra Petra Fialy čekat do 10:56, 10:58 či 10:59. A jednání chvílemi připomínalo kabaret. Šlo o to, že se měla projednávat odpověď premiéra na písemnou interpelaci Patrika Nachera k cenzuře, ale premiér byl omluven do 10:30.

video: PSPČR