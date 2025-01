VIDEO: Kakadu čeká v útulku na majitele. Rád se mazlí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kakadu čeká v útulku na majitele. Rád se mazlí

Odhadem pětiletého papouška kakadu, který vletěl oknem do domácnosti v brněnské Merhautově ulici, předali strážníci do útulku Městské policie Brno. Papoušek je hovorný, s okolím laškuje a čeká na to, až se přihlásí jeho majitel.

video: MP Brno