Dítě koukalo do mobilu a spadlo před přijíždějící soupravu metra
3. 9. 2026 11:38 Domácí
Drama se v první školní den odehrálo v pražském metru. Ve stanici Muzeum spadl do kolejiště sedmiletý chlapec. Právě ve chvíli, kdy do stanice vjížděla souprava. Dítě bleskově stačil vytáhnout cizinec, který stál poblíž. Policie nyní zveřejnila záběry.
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