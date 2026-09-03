Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dítě koukalo do mobilu a spadlo před přijíždějící soupravu metra

Domácí
Drama se v první školní den odehrálo v pražském metru. Ve stanici Muzeum spadl do kolejiště sedmiletý chlapec. Právě ve chvíli, kdy do stanice vjížděla souprava. Dítě bleskově stačil vytáhnout cizinec, který stál poblíž. Policie nyní zveřejnila záběry.
video: Policie ČR
Sdílet video

Další videa

00:49

Náhodný chodec natočil záblesky nad německou rozvodnou
Zahraniční
3. 9. 2026 12:00
00:45

Na D8 se srazily dva kamiony, jeden řidič zůstal zaklíněný
Krimi
3. 9. 2026 11:40
00:52

Dítě koukalo do mobilu a spadlo před přijíždějící soupravu metra
Domácí
3. 9. 2026 11:38
00:51

Oprav si sám. Acer ukázal notebook, kde sami vyměníte i panty displeje
Technika
3. 9. 2026 11:34
00:17

Doživotně odsouzený vrah žádá o propuštění
Domácí
3. 9. 2026 10:18
00:27

Soud potvrdil zdravotnicím v případu úmrtí studenta na výcviku podmínky
Domácí
3. 9. 2026 10:12
41:28

Čínská konkurence? Žádná apokalypsa, pro Evropu je to výchovné, říká Louda
Rozstřel
3. 9. 2026 10:00
00:44

První česká střela prošla testy a je v hledáčku NATO. Firma chce spustit výrobu
Domácí
3. 9. 2026 9:50
00:25

Policisté hledají muže, který rozbil okno autobusu
Krimi
3. 9. 2026 9:36
00:41

Jihočeský Vyšší Brod a rakouský Reichenthal propojila cyklotrasa
Domácí
3. 9. 2026 9:28
01:16

Opatření proti tranzitní dopravě v okolí Strossmayerova náměstí
Domácí
3. 9. 2026 9:04
04:10

Připomeňte si šílenství, které provázelo návštěvu zpěváka Michaela Jacksona v Praze v září 1996
Společnost
3. 9. 2026 9:00
24:14

Jak zničit Petra Pavla, nažhavený Zeman a co na to siderické kyvadélko Cibulky
Domácí
3. 9. 2026 9:00
01:26

Zavřeme Goetheho instituty, to je konec německé přítomnosti v Rusku, řekl Lavrov
Zahraniční
3. 9. 2026 8:48
01:16

Muzeum v Chotěboři je našlapané moderní technikou
Domácí
3. 9. 2026 8:32
00:36

Kaple nad anglickým pobřežím přežila Jindřicha VIII. i rozpuštění klášterů
Zahraniční
3. 9. 2026 8:30
02:27

Opravy vedení pod napětím vyžadují naprostou preciznost
Technika
3. 9. 2026 8:12
00:49

Střelec v domě v Minneapolisu zabil dva lidi a zranil policisty. Sám je po smrti
Zahraniční
3. 9. 2026 7:54
00:51

Soudní porota osvobodila podnikatele podezřelého v kauze vraždy maltské novinářky
Zahraniční
3. 9. 2026 7:34
02:13

U Mostu ožil parní těžní stroj z 19. století i těžní věž
Domácí
3. 9. 2026 6:42

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.