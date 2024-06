VIDEO: Kamerový systém fakulty je zastaralý, videa z něj trvalo získat několik hodin, říká policie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kamerový systém fakulty je zastaralý, videa z něj trvalo získat několik hodin, říká policie

„Kamerový systém fakulty je zastaralý, umožňuje náhled pouze online a pokud chcete stáhnout záznam, a to jsme udělali po střelbě, tak jsme museli zjistit, kdo to obsluhuje. Přišla paní, která vytáhla z toho data do nějakého formátu, já vám nedokážu odborně říct, co je to za formát, musela to celé přeformátovat a předělat, abychom dostali náhled videa a trvalo to několik hodin. Takže ani toto jsme tam nemohli udělat, ten kamerový systém to neumožňuje, neumožňuje to.“

video: ČTK