Mám za sebou čisto, to je pocit za všechny prachy, říkala Kamila Moučková

Ve věku 92 let zemřela někdejší televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková. Uvedla to na svém webu Česká televize (ČT). Moučková byla tváří protiokupačního vysílání v srpnu 1968, režim ji poté odstavil. Do televize se mohla vrátit až po sametové revoluci. V listopadu 2016 v rozhovoru pro iDNES.tv také krátce bilancovala svůj život.

