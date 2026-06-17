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Kamion jako nabušený operační sál. Lékaři trénovali na lidském preparátu

Domácí
Unikátní mobilní laboratoř, která nemá v Česku obdoby, do Šumperka přivezla americká firma Arthrex, jež se specializuje na sportovní artroskopii. Lékaři si tak mohli vyzkoušet operace, za kterými by jinak museli cestovat na Floridu nebo do Mnichova.
video: iDNES.tv
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