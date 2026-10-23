Kamion vjel do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí
23. 10. 2026 11:12 Domácí
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě položenou novou dlažbu.
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